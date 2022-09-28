Финансирование атомной отрасли в 2023–2025 годах предложили увеличить на 17 млрд рублей

Финансирование атомной отрасли в России увеличат на 17 млрд 162 млн рублей в 2023–2025 годах относительно объемов, которые утвердили ранее на 2022–2024 годы. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на проект закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», который 28 сентября внесли в Госдуму.

Уточняется, что в случае принятия проекта в 2023 году на реализацию госпрограммы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» выделят 81 млрд 156,5 млн рублей, в 2024 году — 83 млрд 909,1 млн рублей и в 2025 году — 73 млрд 567,7 млн рублей.

Например, на разработку технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом в 2025 году направят на 1 млрд 990,5 млн рублей больше, чем планировалось.

Ранее 28 сентября сообщалось, что в материалах к проекту бюджета, который внесли в Госдуму, прописаны расходы на работу президента, Кремля и кабинета министров на уровне около 28,4 млрд рублей в 2023 году.

До этого в тот же день министр финансов России Антон Силуанов назвал бюджет на предстоящую трехлетку непростым, однако понадеялся на его выход на траекторию бюджетного правила к 2025 году.