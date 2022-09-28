Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН из-за ситуации с «Северными потоками»

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Danish Defence Command/Reuters

Россия запросила провести срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против двух ниток «Северного потока», — заявил дипломат.

Российская сторона ожидает, что заседание пройдет 29 сентября, уточнил он.

Ранее о намерении планах РФ созвать официальное заседание Совета безопасности ООН в связи с ситуацией на газопроводах сообщала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В ночь на 26 сентября из нитки «Северного потока — 2» произошла утечка. Позднее появилась информация и о ЧП в месте, где проходит «Северный поток-1». В Nord Stream заявили, что резкое снижение давления на обеих нитках «Северного потока» в результате утечки газа свидетельствует о том, что негерметичность газопровода была вызвана физическими повреждениями.

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт считает, что инцидент на газопроводах может сильно изменить ситуацию на газовом рынке Германии в обозримом будущем.

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