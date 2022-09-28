ФАС примет меры в случае нарушений в ценообразовании на обмундирование для мобилизованных

ФАС России примет меры реагирования, если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства на фоне необоснованного роста цен на обмундирование и медицинские препараты. Сообщение об этом появилось на сайте Федеральной антимонопольной службы.

«В связи с поступившей информацией, жалобами граждан, обращением депутатов «Единой России» на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медизделия и лекпрепараты ФАС России предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности», — сказано в заявлении ведомства.

В ФАС также подчеркнули, что необоснованное повышение цен является недопустимым, в том числе в ситуации возможного роста спроса на товары.

Ранее депутаты Госдумы от «Единой России» обратились в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой разобраться с ростом цен на товары, в которых нуждаются мобилизованные граждане и добровольцы.