Генсек НАТО обсудил с министром обороны Дании инциденты на «Северных потоках»

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Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министром обороны Дании Мортеном Бедсковым утечку газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом он сообщил в своем Twitter.

Он подчеркнул, что в ходе разговора также были рассмотрены вопросы защиты критической инфраструктуры в странах НАТО.

Ранее глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что инциденты на «Северных потоках» — результат преднамеренного действия. Он добавил, что Европейский союз поддержит любое расследование инцидента и будет предпринимать шаги по усилению энергетической безопасности Европы.

До этого заместитель главного редактора журнала Global агентства Xinhua Лю Хун выразил мнение, что инциденты на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» являются диверсиями, за которыми могли стоять различные страны.

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