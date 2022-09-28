Новый оператор «Сахалина – 2» перезаключил почти все долгосрочные договора по СПГ

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Владимир Михайлов/РИА «Новости»

«Сахалинская энергия» (оператор проекта «Сахалин-2») смогла перезаключить практически все долгосрочные контракты на поставки СПГ с покупателями. Об этом заявил коммерческий директор компании Андрей Охоткин, передает ТАСС.

«Переезд состоялся без потерь. Практически все процессы заканчиваем. Перезаключили почти все уже контракты с нашими долгосрочными покупателями. Да, испытываем проблемы с продажей спотовых партий», — отметил Охоткин.

По его словам, увеличивать закупки СПГ, в том числе и российского, будет Индия, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам, Мьянма, Таиланд. Кроме того, решены все проблемы с нефтяным флотом, которые были связаны со страховым покрытием. Однако с флотом СПГ пока остаются определенные проблемы.

Он добавил, что несмотря на все сложности, иностранные покупатели были сохранены. Компания продолжат продавать столько, сколько производит, а это около 11,5 млн тонн СПГ в год.

Ранее в среду РИА «Новости» сообщили, что оператор проекта «Сахалин-2» — «Сахалинская энергия» (Sakhalin Energy) — предложил Минэнерго помочь проекту «Сахалин-1», приостановившему добычу нефти и газа, реализовать непроданные объемы сырья.

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