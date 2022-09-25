Аналитик Беляев посоветовал россиянам не спешить избавляться от долларов

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Россиянам, у которых в распоряжении есть сбережения в американских долларах, не стоит принимать никаких поспешных решений. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Лентой.ру».

«Если особенно не прижимает ситуация, не ставит в безвыходное положение, пусть они (доллары) лежат — время как-то разрешит эту ситуацию. Я думаю, хуже не будет», — сказал он.

По мнению аналитика, не стоит надеяться, что курс доллара по отношению к рублю в ближайшее время возрастет. На фоне объявления в России частичной мобилизации курс американской валюты может немного подняться, но потом вновь вернется на позиции 59-60 рублей за доллар, полагает Беляев.

На этой неделе глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил, что торговая площадка может в будущем отказаться от конвертации пары доллара к рублю (USD_RUB) и продать обеспечивающий конверсию бизнес.

Ранее 25 сентября аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин объяснил, что тренд на укрепление курса доллара оказывает негативное влияние на глобальную экономику.

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