Экономист Абрамов: союзникам России выгодно объединиться для противостояния санкциям США

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов считает, что союзникам России будет выгодно объединить усилия против санкций США, чтобы смягчить их последствие. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

Как рассказал Абрамов, скоординированные действия дружественных России стран могут способствовать смягчению санкции «путем более доступного импорта разных товаров через параллельный импорт, путем финансового сотрудничества, расчетного» и прочего.

Действия дружественных РФ стран сильно скоординированы, отметил экономист.

По его, крупные развивающиеся страны, которые являются партнерами РФ, желают не нейтрализовать санкции, а получать экономическую выгоду от сотрудничества со страной, которая находится под ограничениями.

Он также подчеркнул, что у крупных стран Ближнего Востока, БРИКС и России есть общие геополитические и экономические интересы.

Есть тенденция у крупных развивающихся стран показать свою независимость от США, Европы и усилить свой вес в мировой экономике, совместно решать какие-то общие проблемы, добавил кандидат экономических науки и привел в пример вопросы экспорта энергоресурсов и снижение зависимости от доллара и евро.

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что сотрудничество Ирана с Россией, Китаем и странами Центральной Азии может позволить преодолеть влияние санкций США.

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