Welt: почти 18% пожилых жителей Германии старше 65 лет находятся на грани нищеты

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РИА «Новости»

В период с 2018 по 2021 год уровень риска бедности среди пожилых жителей Германии старше 65 лет вырос с 14,7% до 17,4%. Об этом сообщает Die Welt.

«Согласно результатам анализа, с 2018 по 2021 год уровень риска бедности среди людей старше 65 лет вырос с 14,7% до 17,4%. Таким образом, почти каждый шестой житель Германии старше 65 лет имеет в своем распоряжении менее 60% от среднего дохода населения», — отметили в сообщении.

Там также добавили, что женщины стали куда более подвержены опасности оказаться в бедности, чем несколько лет назад. Если в 2018 году этот показатель для женщин был на уровне 16,4%, то в 2021 году поднялся до 19,3%. У мужчин же это значение поднялось с 12,7% до 15,1%.

24 сентября газета Welt am Sonntag писала, что несколько регионов на севере Германии призвали к разделению страны на ценовые зоны в зависимости от стоимости электроэнергии. По информации издания, власти трех федеральных земель на севере Германии полагают, что такая мера может стать преимуществом для регионов, в которых находятся источники возобновляемой энергии. Речь идет о немецких землях Бавария, Мекленбург — Передняя Померания и Нижняя Саксония.

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