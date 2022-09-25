РБК: летом россияне экономили на покупке одежды и техники, но чаще покупали продукты

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

В августе россияне больше экономили на покупке непродовольственных товаров и техники и чаще ходили за продуктами. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования «Платформы ОФД».

Уточняется, что исследование проводилось на основе данных 1,1 млн онлайн-касс в России.

По информации издания, весной 2022 года заметно упали продажи обуви и одежды. После ажиотажного спроса в начале года снижение составило 20-25%. В июне на покупку одежды россияне тратили в среднем 5,5 тыс. рублей. Год назад, в июне 2021 года, этот показатель был на 19% выше.

В сегменте бытовой техники и электроники в июле 2022 года продажи упали на 18%. Покупатели приобрели на 15% меньше товара, чем год назад.

Рост продаж наблюдался в сфере продуктов питания. В июле продажи в продовольственном ретейле показывали рост на 8%.

В Центробанке заявили, что снижение продаж связано с падением реальных доходов и склонностью россиян к сбережению.

«Последнее, в частности, объясняется <...> также и сократившимся предложением отдельных категорий товаров и услуг», — говорят эксперты ЦБ.

Ранее правительство России выделило 535 млрд рублей на защиту устойчивости российских финансовых институтов в условиях международных санкций в 2022 году.

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