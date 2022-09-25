Юрист предупредила о «подводных камнях» при кредитной рассрочке

Младший юрист юридической фирмы «Ялилов и Партнеры» Камила Абдрахманова заявила в разговоре с агентством «Прайм», что предложения о кредитной рассрочке без переплат при покупке товара не всегда могут быть выгодны.

Она рассказала, что среди «подводных камней» кредитной рассрочки может быть навязанная страховка жизни и здоровья, а также пакет услуг с гарантированной «помощью покупателю по всем вопросам».

«Покупатель должен понимать, что в таком случае рассрочка будет беспроцентной, но сумма, которую придется возвращать, может увеличиваться до 50%», — указала Абдрахманова.

Таким образом, по ее словам, банк и продавец зарабатывают на допуслугах, а не процентах. Кроме того, иногда на товар просто завышают цену, предлагая его в кредит «без переплаты», отметила юрист.

Она добавила, что условия акций от консультантов всегда стоить сверять с информацией, прописанной в договорах.

В начале сентября зампред ВТБ Анатолий Печатников заявил, что новым трендом цифровых мошенников стало воровство денег с кредитных карт граждан.