Bloomberg: в новый пакет антироссийских санкций войдут торговые и персональные ограничения

В новый пакет санкций Евросоюза могут войти торговые ограничения и расширение персональных санкций. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Источники указали, что Евросоюз также разрабатывает ограничения, которые касаются поставки технологий и компонентов. Однако особых аппетитов к этим позициям у членов Евросоюза сейчас нет. Поэтому больше всего внимания решили уделить уже введенным ограничениям, а также мониторингу по соблюдению санкционных мер. Речь идет о том, что третьи страны могут торговать с Россией, за счет которых страна может уменьшить влияние санкций.

В Bloomberg добавили, что в Евросоюзе будут обсуждать возможность корректировки введенных санкций против нефти из России. Тем самым страны собираются найти место для ограничений, которые касаются цен на нефть.

Ранее в субботу Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что масштабные санкции, которые ЕС ввел против России, причиняют огромный вред Европе и ее жителям. По его словам, санкционная политика ЕС «невероятно болезненна» для Европы, так как резко выросла инфляция, цены на электроэнергию и различную продукцию.