Bloomberg: ФРГ может подписать контракты по газу во время визита Шольца в арабские страны

Представители деловых кругов Германии могут подписать соглашения по газу и водороду во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в арабские страны. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник в правительстве.

По словам источника, Германия провела конструктивные переговоры с Саудовской Аравией по поводу долгосрочных поставок сжиженного природного газа (СПГ). При этом возможные условия соглашения, а также, какие компании могут в них участвовать, источник не назвал.

В агентстве добавили, что помимо контрактов будет решаться вопрос по введению предельных цен на углеводороды из России, так как этот вопрос все еще поднимается в Евросоюзе, однако единого решения по нему нет.

Ранее в субботу премьер земли Саксония, представитель Христианско-демократического союза ФРГ Михаэль Кречмер заявил, что Германия не может отказаться от поставок российского газа, так как он понадобится после нормализации ситуации на Украине. По его словам, недостаточно просто экономить и надеяться на теплую зиму. После завершения конфликта на Украине Германия должна вновь быть способной закупать газ у России.