В Молдавии стоимость газа для потребителей выросла еще на 27%

Член Национального агентства по регулированию в энергетике Александр Русу заявил, что в Молдавии тариф на газ для бытовых потребителей вырос на 27,3%, написало агентство РИА «Новости».

По его словам, тариф повысили на основании расчетов, представленных энергетической компанией «Молдовагаз». Новая ставка вступит в силу с 1 октября.

«Стоимость природного газа в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления для бытовых потребителей выросла с 21 296 до 27 103 леев (с $1100 до $1395)», — сказал Русу.

На этой неделе глава «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что компания запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) разрешение увеличить на 31,5% внутренние тарифы на газ, приобретаемый у «Газпрома».

Затем агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы молдавской энергетической компании написало, что «Молдовагаз» не выплатила в установленный срок авансовый платеж «Газпрому» за потребление в сентябре. Операцию должны были провести не позже 20 сентября.