Правительство выделило более полутриллиона рублей на защиту финансовой устойчивости в условиях санкций

Правительство России выделило 535 млрд рублей на защиту устойчивости российских финансовых институтов в условиях международных санкций в 2022 году. Денежные средства были взяты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), приводит слова первого замминистра Минэкономразвития Ильи Торосова «Коммерсантъ».

По словам Торосова, часть выделенных средств в размере 100 млрд рублей была использована для защиты финансовой устойчивости банков «Дом.РФ» и «Газпромбанка». Согласно статистическим данным Министерства финансов, после этой меры объем ФНБ сократился к сентябрю 2022 года на 286 млрд рублей — до 11,87 трлн рублей.

В следующем году фонд не будет пополняться, следует из бюджетного пакета правительства. Однако в 2024-м ФНБ получит 939 млрд рублей, а в 2025-м — еще 656 млрд рублей. Соответствующие подсчеты Минфин сделал исходя из прогноза по средней цене российского сорта нефти Urals, которая, по оценке Минэкономразвития, в 2023 году будет на уровне $70,1 за баррель.

12 сентября РБК со ссылкой на расчеты Минфина сообщил о падении доходов федерального бюджета России второй месяц подряд. В августе 2022 года этот показатель сократился примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, а в июле спад составил 26% в сравнении с тем же месяцем прошлого года. На уменьшение доходов федбюджета повлияло в том числе снижение поступлений от нефтегазового экспорта, объем которых в августе упал на 3,4% год к году — до 671,9 млрд рублей.