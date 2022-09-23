Американский экономист Рикардс заявил, что доллар дал трещину из-за санкций против России

Американский экономист Джеймс Рикардс заявил, что доллар США дал трещину из-за антироссийских санкций. Его статья об этом была опубликована в The Daily Reckoning.

По словам Рикардса, сейчас в Штатах предпринимаются усилия по внедрению новых платежных валют и каналов. Подчеркивается, что этот процесс был ускорен санкциями против России.

В статье также говорится, что после отключения ряда российских банков от SWIFT, КНР и РФ начали разрабатывать новую платежную систему, которая позволит делать платежи в рублях и юанях.

«Это приведет к расширению торговых связей между Россией и Китаем и положит начало процессу вытеснения доллара США, поскольку он больше не будет расчетной единицей в российско-китайской торговле», — пишет Рикардс.

По его мнению, эта схема проведения международных сделок расширится из-за привлечения других торговых партнеров, в число которых войдут страны БРИКС и некоторые другие союзники России и Китая.

Рикардс также пишет, что страны понимают, что их зависимость от доллара оставит их «под каблуком» у тех, кто контролирует долларовые платежные системы.

«Также они знают, что сегодня Россия является главной целью санкций, а завтра на ее месте могут оказаться другие. Единственный способ избежать санкций — это уйти от доллара», — заключил экономист.

Ранее газета Yeni Şafak сообщала, что США угрожают санкциями банкам Турции за применение российской платежной системы «Мир».