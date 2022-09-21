Спрос на поездки за зарубежными картами может вырасти из-за проблем с системой «Мир»

Вторая волна спроса на «карточные туры» за рубеж может начаться из-за новостей о проблемах с платежной системой «Мир» в Турции. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование B2B.Ostrovok.ru.

Согласно данным опроса, спрос на поездки за пластиковыми картами в другие страны у турагентств вырос на 53%. Из этих показателей 35% продают карты, а 18% — нет. При этом «карточные туры» могут получить новую аудиторию в размере 4 млн человек, которые путешествуют в Турцию.

В публикации отметили, что самым популярным направлением у Россиян для «карточных туров» стал Узбекистан, за который проголосовали 48% респондентов. Второе место у Казахстана с результатом в 45%. Замыкает тройку Армения, где 28% опрошенных выбирают именно эту страну для поездки за пластиком.

Эксперты рынка сошлись во мнении, то спрос на «карточные туры» снова возобновится. Несмотря на то что в первую волну активные туристы открыли счета в банках других стран, спрос будет сохраняться из-за выгодности данной опции. Однако есть определенные риски, которые касаются возможной заморозки счетов, если кредитное учреждение испугается и захочет избежать вторичных санкций.

Ранее в среду «Известия» писали, что некоторые финансово-кредитные организации Вьетнама и Казахстана перестают работать с российской платежной системой «Мир». В частности, вьетнамский BIDV больше не принимает карты «Мир», однако карты других платежных систем продолжает обслуживать. В Народном банке Казахстана (Халык Банк) тоже перестали принимать карты «Мир», соответствующую информацию подтвердили сотрудники колл-центра.