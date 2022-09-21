Спрос на поездки за зарубежными картами может вырасти из-за проблем с системой «Мир»

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Вторая волна спроса на «карточные туры» за рубеж может начаться из-за новостей о проблемах с платежной системой «Мир» в Турции. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование B2B.Ostrovok.ru.

Согласно данным опроса, спрос на поездки за пластиковыми картами в другие страны у турагентств вырос на 53%. Из этих показателей 35% продают карты, а 18% — нет. При этом «карточные туры» могут получить новую аудиторию в размере 4 млн человек, которые путешествуют в Турцию.

В публикации отметили, что самым популярным направлением у Россиян для «карточных туров» стал Узбекистан, за который проголосовали 48% респондентов. Второе место у Казахстана с результатом в 45%. Замыкает тройку Армения, где 28% опрошенных выбирают именно эту страну для поездки за пластиком.

Эксперты рынка сошлись во мнении, то спрос на «карточные туры» снова возобновится. Несмотря на то что в первую волну активные туристы открыли счета в банках других стран, спрос будет сохраняться из-за выгодности данной опции. Однако есть определенные риски, которые касаются возможной заморозки счетов, если кредитное учреждение испугается и захочет избежать вторичных санкций.

Ранее в среду «Известия» писали, что некоторые финансово-кредитные организации Вьетнама и Казахстана перестают работать с российской платежной системой «Мир». В частности, вьетнамский BIDV больше не принимает карты «Мир», однако карты других платежных систем продолжает обслуживать. В Народном банке Казахстана (Халык Банк) тоже перестали принимать карты «Мир», соответствующую информацию подтвердили сотрудники колл-центра.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть