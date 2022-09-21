Аналитик предупредил о негативных последствиях от укрепления доллара

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал агентству «Прайм», что укрепление доллара ухудшает перспективы мировой экономики. Он отметил, что крепкий доллар толкает вверх глобальную инфляцию и не дает расти экономикам развивающихся стран.

«Доллар продолжает укрепление на мировом валютном рынке благодаря самому быстрому за 40 лет ужесточению монетарной политики ФРС и ожиданиям скорой глобальной рецессии. На этом фоне глобальные инвесторы бегут из акций и облигаций в защитный доллар», — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, практически все цены на сырье выражены в долларах, таким образом укрепление валюты ведет к росту стоимости ресурсов и усугублению кризиса, подчеркнул аналитик. Также, по его словам, монетарная политика ФРС влияет на рост долларовых процентных ставок, в результате обслуживание займов дорожает.

«Это ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга (например, Турция, ЮАР)», — сказал Васильев.

Он добавил, что текущая ситуация может сподвигнуть политиков принять меры по сдерживанию укрепления доллара.

Накануне ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин объяснил, почему владеть евро и долларами в России – рискованное и убыточное дело.