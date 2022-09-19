Минэнерго Болгарии заявило о медленных переговорах с «Газпром экспорт» о поставках газа

Переговоры по поводу возобновления поставок газа с компанией «Газпром экспорт» идут, однако это происходит медленно. Об этом в эфире телеканала BTV заявил министр энергетики технического правительства страны Росен Христов.

«Получили ответ от «Газпром экспорт» о возможностях возобновления поставок газа в Болгарию, они готовы обсудить наши предложения, но диалог идет медленно», — отметил Христов.

По его словам, сейчас российская сторона взяла перерыв, чтобы обсудить ситуацию. Однако ему хотелось бы надеяться на скорый и конкретный ответ. При этом сами переговоры ведутся в конфиденциальном формате.

11 сентября министр экономики и промышленности технического правительства страны Никола Стоянов по итогам своих переговоров в Баку заявил, что Болгария собирается увеличить поставки газа из Азербайджана в размере до 2 млрд кубометров в год, попутно обсуждая его поставки в обмен на электричество.