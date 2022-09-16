Набиуллина заявила, что регулятор хочет продать банк «Открытие» до конца 2022 года

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Российский Центробанк рассчитывает продать кредитную организацию «Открытие» до конца 2022 года. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, написало агентство ТАСС.

«ЦБ рассчитывает продать его (банк «Открытие») до конца года», — сказала она.

По словам главы российского Центробанка, процесс оценки этой кредитной организации регулятор планирует завершить к середине октября 2022 года.

В январе сообщалось, что Банк России получил несколько сообщений от потенциальных инвесторов, которые собираются приобрести банк «Открытие». Одним из возможных покупателей, по информации агентства Bloomberg, мог быть крупнейший банк Италии Unicredit. Затем стало известно, что итальянская группа UniCredit передумала приобретать эту кредитную организацию из-за высокого риска санкций. Акции UniCredit на Миланской бирже падали из-за сообщений о покупке «Открытия».

Ранее 16 сентября Набиуллина заявила, что регулятор работает с Центробанками многих стран по расширению приема карт «Мир», но есть трудности из-за ограничительных мер.

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