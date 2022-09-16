В правительстве намерены упростить контроль муниципалитетов над брошенными участками

В Государственную думу РФ внесен одобренный правительством законопроект об ускорении вовлечения в оборот невостребованных сельхозземель.

До 1 января 2025 года муниципалитетам предлагается сдавать в аренду такие участки, участвовать в общем собрании собственников — после этой даты невостребованные доли перейдут в их собственность.

Как пишет «Коммерсантъ», юристы оценивают законодательную новеллу весьма неоднозначно. Одни из них указывают на то, что это позволит оперативно принимать управленческие решения в отношении таких долей, но никак не исключает риска злоупотреблений на местах.

Другие эксперты отметили, что новый закон может создать лишенный судебных гарантий механизм изъятия права собственности.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку «Дома-2» по делу о нецелевом использовании земли. Земельный участок, на котором располагается локация программы, используется уже два года. Если прокуратурой будет выявлено нарушение, руководству проекта грозит крупный штраф, а также возможное прекращение пользования землей с материальной компенсацией ущерба.