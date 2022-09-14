Премьер Молдавии Гаврилица заявила о необходимости в снижении уровня потребления газа

Уровень потребления газа в стране придется снизить, даже при условии, если «Газпром» все-таки продолжит поставлять топливо. Об этом Bloomberg заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

«Даже если «Газпром» продолжит поставки, нам все равно придется снизить уровень потребления, потому что цены очень, очень высокие», — отметила Гаврилица.

По ее словам, летний рост цен является настоящей «аномалией». Кроме того, молдавская сторона опасается двойного «шока» из-за уменьшения поставок из России и высоких цен на газ.

Она добавила, что в стране не знают, какая цена на газ будет зимой, поэтому приходится готовиться ко всем возможным вариантам развития событий. При этом какого-либо прогресса в переговорах с Россией нет. Поэтому Молдавия может столкнуться с полным отсутствием поставок газа.

12 сентября бывший глава Молдавии Игорь Додон заявил, что президент страны Майя Санду и ее партия «Действие и солидарность» не выполнили свое обещание о скором наступлении в республике «хороших времен». По его словам, ситуация в стране критическая — худшая за последние 20 лет.