Министр Польши Москва заявила, что предприятиям порекомендуют уменьшить потребление энергии

Правительство Польши подготовило документ, согласно которому главам предприятий будет рекомендовано сократить потребление энергии. Об этом в эфире телеканала Polsat заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.

«Мы подготовили такую резолюцию, которую мы представим на совете министров, призывающую генеральных директоров каждого учреждения дать внутренние рекомендации», — отметила Москва.

По ее словам, принуждать предприятия к сокращению потребления энергии не будут. Однако рекомендации и положительные практики приветствуются.

7 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на экономическом форуме в Карпаче заявил, что Брюссель недостаточно оперативно реагирует на ситуацию с энергетическим кризисом в Европе. Он указал, что Брюссель не принимает должных мер в текущих обстоятельствах, а европейские страны переживают ценовой шок. По словам Моравецкого, стабильная работа предприятий оказывается под угрозой, а часть домохозяйств беднеют.