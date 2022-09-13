Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
ОПГ из Курганской области заставляла подростков заниматься проституцией 15:23
МИД: навешивание на россиян ярлыка «небезопасных» при выдаче виз... 15:23
Актер из фильма «Брат» Виктор Сухоруков сыграет в третьем сезоне сериала «Мир!... 15:21
Объем депозитов в американских банках упал на рекордные $370 млрд 15:19
Премьер Финляндии Марин: санкции должны отразиться на жизнях простых россиян 15:17
Apple отказалась от продажи популярных гаджетов 15:16
Проект по гарантиям безопасности Украины подразумевает запрет на снятие санкций... 15:12
В Госдуме заявили об участии депутатов Госдумы в спецоперации на Украине 15:11
Мужчина облил водой детей, которые стучали в дверь и убегали 15:11
Глава FIAS заявил, что отказ украинцев не скажется на участии россиян... 15:10

Министр Польши Москва заявила, что предприятиям порекомендуют уменьшить потребление энергии

close
100%
En+

Правительство Польши подготовило документ, согласно которому главам предприятий будет рекомендовано сократить потребление энергии. Об этом в эфире телеканала Polsat заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.

«Мы подготовили такую резолюцию, которую мы представим на совете министров, призывающую генеральных директоров каждого учреждения дать внутренние рекомендации», — отметила Москва.

По ее словам, принуждать предприятия к сокращению потребления энергии не будут. Однако рекомендации и положительные практики приветствуются.

7 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на экономическом форуме в Карпаче заявил, что Брюссель недостаточно оперативно реагирует на ситуацию с энергетическим кризисом в Европе. Он указал, что Брюссель не принимает должных мер в текущих обстоятельствах, а европейские страны переживают ценовой шок. По словам Моравецкого, стабильная работа предприятий оказывается под угрозой, а часть домохозяйств беднеют.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть