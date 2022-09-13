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В Германии годовая инфляция в августе выросла до рекордных 8,8%

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Michael Sohn/AP

Потребительские цены в Германии в августе ускорились до рекордных 8,8% в годовом исчислении. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического управления страны (Destatis).

В публикации также указали, что в помесячном выражении цены поднялись на 0,4%. Что также совпадает с прогнозами аналитиков.

Из данных также следует, что по сравнению с июлем потребительские цены поднялись на 0,3% (после подъема на 0,9% в июле). Энергоносители подорожали более чем на треть (35,6%) в годовом выражении. Месяцем ранее этот показатель был на уровне 35,7%. А продукты питания подорожали на 16,6%.

12 сентября Forbes со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства ФРГ писал, что общий объем ввозимых в Германию из России товаров снизился по сравнению с прошлым годом на 45,8%, однако суммарная стоимость импорта выросла на 10,2% — до €2,9 млрд. В ведомстве объяснили снижение объемов ростом цен, в особенности на российские энергоносители. Германия стала покупать меньше товаров, платя больше за нефть, газ и другие полезные ископаемые.

До этого депутат бундестага, член парламентского комитета по бюджету, принадлежащего к фракции «Альтернативы для Германии», Петер Берингер заявил, что санкционная политика Берлина больше вредит Германии, чем России. По его словам, ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» мог бы способствовать снижению цен на энергоносители.

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