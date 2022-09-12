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Цена на газ в Европе упала ниже $2 тыс. за тысячу кубометров впервые с конца июля

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100%
Markus Schreiber/AP

В ходе торгов в понедельник цен на газ в Европе в моменте опустилась почти на 10%, до отметки ниже $2000 за тысячу «кубов». Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На хабе TTF в Нидерландах стоимость октябрьского фьючерса составила $1971 за тысячу кубометров, или €188,105 за МВт•ч. При этом снижение цены фиксируется на фоне новостей о том, что хранилища Европы постепенно наполнились газом до необходимой отметки. Сейчас их совокупная наполняемость составляет 83,5%.

К 14.33 мск падение стоимости газа замедлилось до 6,3%.

5 сентября биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов выросли на 30% и составили более $2850 за тысячу кубометров после остановки газопровода «Северный поток». На хабе TTF в Нидерландах стоимость октябрьского фьючерса выросла до $2 853 за одну тысячу кубометров, или 279 евро за МВт/ч.

Позже издание NoonPost сообщило, что энергетический кризис ставит под угрозу сплоченность крупнейшего экономического блока мира — Евросоюза (ЕС). По данным издания, вполне возможно, что некоторые страны на фоне протестов населения и экономического давления займут нейтральную позицию по отношению к России.

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