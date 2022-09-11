Advance: в Германии некоторые предприятия могут прекратить работу из-за роста цен на газ

Некоторые крупные немецкие предприятия могут прекратить свою работу из-за роста цен на газ, написала газета Advance.

Издание отмечает, что экономика Германии держалась на бесперебойных поставках дешевого российского газа. Но из-за сокращения экспорта по газопроводу «Северный поток» некоторые предприятия уже начали думать о сокращении производства и даже закрытии.

На этой неделе немецкое издание Bild выразило сомнение в компетентности министра экономики Германии Роберта Хабека после его неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране из-за антироссийских санкций. На программе телеканала ARD, куда Хабек пришел в качестве гостя, министра спросили, ждет ли он роста числа банкротств в конце зимы. Глава Минэкономики в ответ сказал, что подобная ситуация не предвидится, просто некоторые компании приостановят производство.

2 сентября российская государственная энергетическая компания «Газпром» сообщила о приостановке работы «Северного потока» на неопределенный срок. В тот день на турбине газопровода выявили ряд протечек.

Ранее 11 сентября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об увеличении числа бездомных в стране в ближайшие месяцы из-за стремительного роста цен на энергоносители и продукты.