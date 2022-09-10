Минфин США: запрет на морские перевозки российской нефти начнет действовать с 5 декабря

Соединенные Штаты вместе с союзниками из «Большой семерки» (G7) и Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля. Об этом сообщило министерство финансов США, передает РИА «Новости».

«Запрет в отношении транспортировки сырой нефти морским путем вступает в силу 5 декабря 2022 года, в отношении морской транспортировки нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что коалиция планирует сделать исключения из запрета для поставок, укладывающиеся в ценовые ограничения, которые определят союзники.

8 сентября заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявлял, что Соединенные Штаты планируют совместно с союзниками ввести ограничение цены российской нефти к 5 декабря.

9 сентября Адейемо говорил, что режим потолка цен на нефть из России будет предполагать ответственность для компаний, скрывающих происхождение и цену закупленной нефти.

Ранее министерство финансов США сообщало, что потолок цен на импорт российской нефти будет устанавливаться всеми странами, которые будут согласны на применение нового механизма.