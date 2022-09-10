Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Журналист заявил, что товарищеский матч с Россией может привести к расколу... 03:16
Пентагон распределил контракты на $1,2 млрд на вооружения, истощенные помощью... 03:09
Эксперт Сорокина посоветовала увольняться в последний день месяца для индексации... 03:07
Президент UFC Уайт рассказал, что врачи запретили Чимаеву сгонять вест перед UFC 279 02:58
Экономист Черников: ЕС столкнется с проблемами в сельском хозяйстве из-за засухи... 02:49
Профессор рассказал, когда опасно пить кофе 02:32
Минфин США намерен наказывать компании, не соблюдающие потолок цен на российскую... 02:31
Капитан сборной Боснии Джеко поставил лайк под новостью с критикой матча против... 02:29
Новичок «Динамо» Норманн отказался говорить о своем исключении... 02:18
МЧС выявило 56 нарушений пожарной безопасности в уфимском ТЦ... 02:09

Минфин США: запрет на морские перевозки российской нефти начнет действовать с 5 декабря

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Соединенные Штаты вместе с союзниками из «Большой семерки» (G7) и Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля. Об этом сообщило министерство финансов США, передает РИА «Новости».

«Запрет в отношении транспортировки сырой нефти морским путем вступает в силу 5 декабря 2022 года, в отношении морской транспортировки нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что коалиция планирует сделать исключения из запрета для поставок, укладывающиеся в ценовые ограничения, которые определят союзники.

8 сентября заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявлял, что Соединенные Штаты планируют совместно с союзниками ввести ограничение цены российской нефти к 5 декабря.

9 сентября Адейемо говорил, что режим потолка цен на нефть из России будет предполагать ответственность для компаний, скрывающих происхождение и цену закупленной нефти.

Ранее министерство финансов США сообщало, что потолок цен на импорт российской нефти будет устанавливаться всеми странами, которые будут согласны на применение нового механизма.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть