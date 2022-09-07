ЦБ ожидает повышения темпов роста потребительских цен в ближайшие месяцы

Текущие темпы роста потребительских цен в России в предстоящие месяцы вырастут с поправкой на сезонность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень Банка России «О чем говорят тренды».

Регулятор связывает повышение с постепенным исчерпанием эффекта переноса от укрепления рубля и оживлением потребительского спроса из-за смягчения условий выдачи кредитов и снижения склонности к сбережению.

«Ряд ценовых показателей, характеризующих наиболее устойчивые тенденции в ценовой динамике (в частности, медиана, трендовая инфляция, доля компонентов потребительской корзины, цены на которые растут быстрее 4% в пересчете на год), а также сохранение инфляционных ожиданий населения на повышенном уровне указывают на некоторое усиление инфляционного давления», — пишет ЦБ.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов выразил мнение, что рост цен в России по итогам 2022 года составит 12-13%. По его словам, максимальный спад потребительского спроса в России уже прошел. Сокращение потребления в РФ может составить примерно 4% к концу 2022 года.