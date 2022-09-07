Мантуров спрогнозировал срок начала коммерческих поставок самолета МС-21

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме заявил, что коммерческие поставки российского самолета МС-21 начнутся с 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

«С 2025 года начнутся также коммерческие поставки полностью русифицированного борта [МС-21]», — заверил он.

Ранее Минпромторг предложил направить почти 5,14 млрд рублей на выпуск российских гражданских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

В августе российские инженеры создали модель перспективного самолета МС-21 с крылом из отечественных композитов.

В июле российский министр транспорта Виталий Савельев рассказал, что самолет МС-21 в ближайшее время поступит в авиапарк «Аэрофлота».

МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения. Их выпустят в нескольких модификациях — от 150 до 211 мест.