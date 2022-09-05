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В Китае выразили надежду на пересмотр ЕС решения о потолке цен на российскую нефть

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Tyrone Siu/Reuters

Китайский МИД выступил против введения странами G7 потолка цен на российскую нефть, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин высказалась за пересмотр позиции государств — членов группы, указав на необходимость «конструктивных усилий» по этому вопросу. Она подчеркнула, что нефть имеет большое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности, а при нынешней международной повестке страны G7 «должны укреплять диалог и продвигать переговоры».

2 сентября сообщалось, что министры стран-участников альянса G7 (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США) договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее называл эту идею «абсурдной» и подчеркивал, что Москва просто перестанет сотрудничать с партнерами, которые поддержат ограничения.

По мнению экспертов, в случае принятия такого решения российский бюджет пострадает «немного и ненадолго».

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