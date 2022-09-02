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Bloomberg сообщил, что ввод предельных цен на газ не спасет Европу от «исторического энергокризиса»

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Kacper Pempel/Reuters

Внешнее регулирование цен на российский газ, включая ввод предельных цен на закупки топлива «Газпрома», не оградит европейские страны от последствий исторического энергетического кризиса. Эта мера не вернет стоимость газа в Евросоюзе на докризисный уровень, сообщает Bloomberg.

«Экстренное вмешательство в газовое ценообразование на европейских энергетических рынках может снизить цены на некоторое время, но не защитит экономику региона от побочных эффектов исторического энергетического кризиса», — говорится в материале.

В настоящее время Еврокомиссия разрабатывает меры для сдерживания цен на энергорынке ЕС. Среди возможных вариантов рассматриваются сокращение спроса на электроэнергию и ограничение стоимости различных источников энергии, включая природный газ, а также ядерное и угольное топливо.

«Такие инструменты вмешательства могут помочь смягчить последствия кризиса, в частности, в отношении определенных категорий потребителей. Однако они не вернут цены на энергоносители к докризисным уровням и и не смогут смягчить высокий уровень инфляции», — утверждается в статье.

2 сентября директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова заявила, что введение «ценового потолка» на газ в ЕС приведет к остановке поставок от «Газпрома». Позиция российской стороны по планам стран G7 ввести предельную цену на нефть была отрицательной. Подобной реакции можно ожидать и от «Газпрома» в случае, если аналогичные меры по газу примут в ЕС.

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