Молдавия не успеет провести аудит долга перед «Газпромом» до 1 октября

Правительство Молдавии не успеет завершить аудит долга газораспределительной компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» в установленный срок до 1 октября 2022 года. Об этом написал вице-премьер-министр республики Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

«Газпром» подтвердил запрошенные объемы газа на сентябрь и продлил срок проведения аудита до 1 октября. В связи с этим я сообщил, что аудит невозможно завершить до начала октября и еще раз указал на необходимость продления срока до 31 марта 2023 года», — отметил Спыну по итогам телефонного разговора с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

30 августа компания «Молдовагаз» перечислила «Газпрому» в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в первой половине августа. Сумма платежа составила $16,74 млн — это половина аванса за потребление в текущем месяце.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдавии ранее разрешила местной компании «Энергоком» приобрести у «Молдовагаза» 10 млн кубометров природного газа для погашения авансовой задолженности перед российским монополистом. При этом вице-премьер Молдавии Андрей Спыну отметил, что топливо будет храниться в Румынии. Цена газа для первого транша составит $1458,92 за тысячу кубов, для второго — $1881.