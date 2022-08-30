Отток капитала с Украины за первые пять месяцев текущего года составил почти $10 млрд

Отток капитала с Украины с января по май 2022 года составил $9,6 миллиарда, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на интернет-издание «Страна.ua».

Совет финансовой стабильности, в который входит руководство Нацбанка, министерства финансов, Фонда гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, опубликовал отчет, в котором указан объем оттока за этот год без учета летних месяцев.

«С начала войны из Украины произошел значительный отток капитала, в январе-мае 2022 года он составил 9,6 миллиарда долларов США», — следует из текста отчета, который приводит издание.

Отмечается, что отток происходит по двум основным направлениям: снятие наличных и увеличение импорта услуг при низких объемах экспорта.

Чиновники добавили, что отчасти отток перекрывается поступлениями кредитов от международных финансовых организаций и стран-партнеров.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что сумма финансовой помощи от иностранных доноров в августе составила рекордные за полгода $4,6 млрд.