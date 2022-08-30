ФАС одобрила ходатайства VK И «Яндекса» об обмене сервисами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила документ с предписаниями ходатайства VK и «Яндекса», сообщает ведомство в Telegram-канале.

«Требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках», — говорится в сообщении.

Обязывающее соглашение компании подписали 22 августа. Для завершения сделки необходимо было одобрение ФАС.

«Яндекс» приобрел у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, VK у «Яндекса» — сервисы «Дзен» и «Новости». После закрытия сделки Delivery Club и «Яндекс Еда» перейдут на единую технологическую платформу. Плотность заказов станет выше, а курьеры смогут выполнять больше доставок.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что после перехода к VK «Дзен» сможет составить конкуренцию YouTube.

На фоне заявления об обмене активами стоимость акций «Яндекса» и VK выросла.