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ФАС одобрила ходатайства VK И «Яндекса» об обмене сервисами

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила документ с предписаниями ходатайства VK и «Яндекса», сообщает ведомство в Telegram-канале.

«Требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках», — говорится в сообщении.

Обязывающее соглашение компании подписали 22 августа. Для завершения сделки необходимо было одобрение ФАС.

«Яндекс» приобрел у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, VK у «Яндекса» — сервисы «Дзен» и «Новости». После закрытия сделки Delivery Club и «Яндекс Еда» перейдут на единую технологическую платформу. Плотность заказов станет выше, а курьеры смогут выполнять больше доставок.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что после перехода к VK «Дзен» сможет составить конкуренцию YouTube.

На фоне заявления об обмене активами стоимость акций «Яндекса» и VK выросла.

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