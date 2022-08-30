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В Сбербанке рассказали об увеличении числа клиентов малого бизнеса

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Аналитики Сбербанка подсчитали, что с февраля по июль 2022 года в Сбербанке увеличилось количество клиентов малого бизнеса.

«В период неопределенности клиенты активно переходили из банка в банк, и подавляющее большинство выбрало при переходе именно Сбер. Это свидетельствует о том, что российские предприниматели по-прежнему продолжают выбирать Сбер главным банком для своего бизнеса. Через наш банк проходит более 70% бизнес-оборота каждого клиента малого бизнеса», — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он добавил, что активная база клиентов увеличилась на 130 тысяч компаний.

«Если говорить о конкретных цифрах, то с начала года наша активная база клиентов выросла более чем на 130 тысяч компаний, в их числе и клиенты, перешедшие из других банков. Стоит отметить, что при этом в стране число регистраций бизнеса в этом году стало ниже из-за турбулентности, которая наблюдалась в экономике. Потому можно сделать вывод, что приток клиентов в Сбербанк – это не только новые открытые компании, а клиенты, ранее обсуживавшиеся в других банках, для которых сейчас продукты и сервисы Сбера оказались интересней», — заключил Попов.

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