В Минэнерго Украины заявили, что потребление газа в стране может снизиться на 40%

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил в своем Telegram-канале, что Минэнерго страны прогнозирует снижение потребления газа на 40%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным министерства, в осенне-зимний период 2022-2023 годов прогнозируется потребление около 11,7 млрд кубометров. При этом в прошлом году за отопительный сезон использовали 19,4 млрд кубометров.

«Сейчас за весь 2022 год ожидается, что будет потреблено только 18,5 млрд кубометров. Такая разница объясняется падением потребления в пределах 35-40%», — пояснил Железняк.

Ранее глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко предупредил о снижении температуры в квартирах зимой до 17–18°C и посоветовал украинцам запасаться одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет ниже -10°С.. По его словам, отопительный сезон в стране начнется позже обычного и закончится раньше.