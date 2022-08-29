РИА «Новости»: власти Нидерландов могут разрешить Гааге закупку газа у «Газпрома»

Нидерландские власти могут временно разрешить городской администрации Гааги закупки газа у «Газпрома» в виде исключения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Европейской комиссии.

По словам собеседника агентства, хотя пятый пакет санкций и подразумевает запрет на участие российских компаний и граждан РФ в закупках в ЕС с 10 октября 2022 года, национальные компетентные органы могут допускать исключения. Причиной для них может стать необходимость для импорта или транспортировки газа из России в Евросоюз.

В Европейской комиссии также отметили, что ЕС работает над тем, чтобы перестать зависеть от всех российских ископаемых видов топлива.

Ранее сообщалось, что властям Гааги не удается найти замену «Газпрому» для поставок в город природного газа, в связи с чем они намерены просить временного освобождения от санкций Евросоюза против России.