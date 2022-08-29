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Премьер РФ Мишустин назначил Жданова главой Роскадастра

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Федеральная кадастровая палата

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Владислава Жданова на должность главы публично-правовой компании «Роскадастр». Об этом сообщается на сайте правительства России.

«Руководителем компании «Роскадастр» стал Владислав Жданов. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что с 2015 до 2018 года Жданов был вице-президентом АК «Алроса», далее занимал должность советника генерального директора »РЖД», а в декабре прошлого года был назначен директором ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра».

Сообщается, что закон о создании «Роскадастра» приняли в конце 2021 года.

В сообщении говорится, что компания будет заниматься внесением в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН) сведений о границах, геодезических и картографических работах, созданием государственных топографических карт и топографических планов.

«Компания также станет оператором информационных систем Росреестра. Фактически речь идет о создании системы «одного окна» для всех пользователей пространственно-картографических данных. Это позволит сократить сроки оказания услуг Росреестра, повысить эффективность использования земельных ресурсов», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла закон о создании публично-правовой компании «Роскадастр» для повышения эффективности деятельности в сфере недвижимости и пространственных данных.

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