Посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья заявил, что планы Евросоюза заместить российский газ африканским могут серьезно отразиться на экономике Европы, так как в случае этого сценария стоимость газа будет явно выше, передает РИА «Новости».

Он напомнил про слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости работать над проектом газопровода через Иберийский пролив, однако неясно, идет ли речь о газопроводе, который пойдет из Нигерии. Посол также отметил, что пока остается неизвестным, когда этот проект «с бумаги перейдет в плоскость реализации» и какая к тому времени будет ситуация в Европе.

Ранее во Франции заявили, что Европа ударила антироссийскими санкциями по самой себе. Как заметил колумнист издания Agoravox Кальман Шнур, после введения антироссийских санкций в связи со спецопераций на Украине российская национальная валюта ослабла, но затем укрепилась после того, как Москва решила перевести оплату за газ в рубли. Шнур подчеркнул, что оказалось, что Европа накладывает антироссийские санкции на самих себя.