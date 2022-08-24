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Россия нашла способ ответить Западу на введение потолка цен на нефть

Bloomberg: Россия предложила странам Азии скидки на нефть до 30%

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Depositphotos

Россия предложила нескольким странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти с большими скидками, передает Bloomberg, ссылаясь на западного чиновника.

По его словам, РФ готова предоставить покупателям скидки до 30% от рыночной стоимости.

Как рассказал источник, таким образом Москва пытается помешать переговорам странам — членам (Группы семи) G7 об исключении для третьих государств из нефтяных санкций Евросоюза в отношении России. Предложение РФ позволит таким странам приобретать российскую нефть по низкой цене.

Совет ЕС в июне окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении Российской Федерации. Согласно документу, в течение полугода страны сообщества планируют полностью перестать импортировать российскую нефть, в течение восьми месяцев — нефтепродукты из РФ. Речь идет о нефти, перевозимой по морю, временно исключение распространяется на трубопроводную нефть.

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны (Группы семи) G7 планируют к 5 декабря 2022 года установить потолок цен на российскую нефть. Отмечается, что цена должна превышать стоимость добычи, однако быть ниже рыночной.

До этого президент США Джо Байден заявил, что введение «потолка» на стоимость российской нефти поможет сделать топливо в США значительно дешевле. По его словам, наращивание добычи нефти в США и ее высвобождение из американского стратегического резерва сработало в настоящий момент.

Все новости на тему:
Санкции против России
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