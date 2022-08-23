FT: жители немецкого Шведта в гневе из-за решения ввести эмбарго на российскую нефть

Город Шведт в Германии захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на российскую нефть. Об этом пишет Financial Times.

Автор материала отметил, что в городе расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, который зависит от поставок из России по трубопроводу «Дружба». По его словам, местные жители опасаются закрытия НПЗ из-за решения властей. Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе назвала это «поистине кошмарным сценарием».

«Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с «Дружбой», но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти», — отмечено в статье.

Депутат бундестага Йенс Кеппе, который живет в этом городе, рассказал изданию, что местные жители считают, что они стали «разменной монетой в чужой игре».

Ранее глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявлял, что нужно прекратить энергетические санкции в отношении России, так как отказ от российских энергоресурсов наносит вред лишь населению Германии.

22 августа стало известно, что согласно данным опроса Торгово-промышленной палаты Восточного Бранденбурга, более половины фирм на востоке федеральной земли Бранденбург в Германии заявили, что ощущают негативные последствия от санкций против России.