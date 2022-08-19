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Крупнейший японский онлайн-брокер SBI решил прекратить криптомайнинг в России

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Крупнейший в Японии онлайн-брокер SBI Holdings объявил, что останавливает деятельность по майнингу криптовалют в России. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление от представителя компании.

По словам представителя SBI, события на Украине привели к тому, что в отношении перспектив бизнеса в Сибири создались неопределенности. Кроме того, уменьшение глобального рынка криптовалют вообще сделало майнинг токенов куда менее выгодным.

Собеседник агентства указал, что после 24 февраля SBI приостановил работу в России. Сейчас же компания будет продавать оборудование, чтобы полностью прекратить майнинг. Однако каких-то конкретных сроков по этому решению сейчас нет.

В агентстве подсчитали, что из-за приостановки деятельности в России компания SBI закончила второй квартал с убытком в $72 млн.

18 августа криптобиржа Coinbase заявила, что отказывается работать с криптовалютой Ethereum на время обновления сети. Отмечается, что транзакции, запущенные до объявления, также будут приостановлены до завершения обновления эфира. Приостановку операций с Ethereum назвали вынужденной мерой.

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