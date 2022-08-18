Медведев напомнил жителям Европы, что с Россией зимой гораздо теплее и комфортнее

Россия хочет мирного сотрудничества и торговли, наша страна ни от кого не закрывается и поддерживает любые здравые предложения. Однако Москве также хотелось бы видеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих властей, но и говорят «что-то более внятное». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, напомнив европейцам, что зимой с Россией гораздо теплее и комфортнее.

Он призвал жителей европейских стран привлечь правительства к ответу и наказать их за очевидную глупость, тем более когда «плата за демократию» — холод в домах и отсутствие продуктов в холодильниках.

«Такая «демократия» — для безумных. <...> Так действуйте, европейские соседи! Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим. Выгода очевидна — зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей», — цитирует Медведева Life.ru.