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«Ъ»: открытые в России магазины Huawei не продают посетителям товары

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Магазины бренда Huawei работают в России, но не продают посетителям даже выставленные в витринах телефоны и ноутбуки. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что у основной части российской розницы Huawei возникли сложности на фоне спора управляющей компании магазинов с производителем. Как утверждают источники газеты, Huawei прекратила прямые поставки товара фирменным магазинам, а новые схемы пока еще не работают.

Сейчас в магазинах Huawei невозможно купить выставленные в торговых залах ноутбуки, телефоны и многие другие товары основного ассортимента. Юристы уточняют, что покупатели в этой ситуации не в праве требовать продажи образцов с витрины.

Фирменные магазины в московских «Афимолле», «Авиапарке» и «Гагаринском», а также в в Новосибирске, Челябинске и Тюмени остаются открытыми для посетителей, но на большинстве товаров размещены таблички «не для продажи» или «демо-образец». По словам корреспондента «Коммерсанта», в некоторых магазинах Huawei можно купить наушники, чехлы, защитные стекла и другие аксессуары. Отмечается, что сотрудники компании пока не могут сказать, когда возобновятся продажи.

Ранее сообщалось, что Huawei c 10 утра 1 августа закрыл свой интернет-магазин в России Vmall. Компания остановила продажи в официальном интернет-магазине Vmall, а также в мобильном приложении Huawei Vmall.

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