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The Hill: над мировой экономикой нависли тучи от изоляции Китая и России

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Alex Grimm/Reuters

Над мировой экономикой стали сгущаться тучи из-за закрытия Китая от мира и перекрытия газа Россией. Об этом в своей статье изданию The Hill заявил обозреватель Дезмонд Лахман.

Глобальные изменения в мировой экономике стали зависеть от двух стран — России и Китая. Пандемия коронавируса привела к тому, что китайская экономика практически остановилась. От России же исходит угроза полного перекрытия поставок газа в Европу, отметили в публикации.

Автор статьи указал, что многие понимают важность Китая в поставках товаров во многие страны. При этом Си Цзиньпин недавно объявил о полном карантине из-за увеличения заболеваемости коронавирусом, отчего на работу не выйдет 350 млн человек.

Что же касается России, то в этом случае страны Европы могут остаться без газа, если РФ перекроет поставки. Сейчас же Россия уменьшила экспорт газа в европейские страны на 20%. При этом неоптимистично выглядит желание президента США Джо Байдена поднять процентные ставки федеральной резервной системы. В этом случае инфляция будет расти более быстро в странах должниках.

12 августа Банк России допустил сценарий глобального кризиса, согласно которому мировая экономика будет фрагментироваться. По данным регулятора, страны станут все больше делать упор на увеличение локализации производств. При этом ориентирование на использование сравнительных преимуществ будет постепенно снижаться.

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