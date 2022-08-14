Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Южная Корея сократит бюджет впервые с 2010 года на фоне роста процентных ставок... 12:37
«Для нас это боль»: дочь Заворотнюк ответила на вопрос о состоянии... 12:37
Ученые показали, что США ждет катастрофическое наводнение 12:35
В Турции двухлетняя девочка убила напавшую на нее змею, впившись зубами... 12:35
В Южно-Сахалинске ливень затопил ряд улиц 12:32
Сын Анастасии Заворотнюк обучил бабушку и сестру стрельбе из лука 12:31
На базе Исфахан завершились тренировки БПЛА в рамках конкурса «Соколиная... 12:28
Шеф-повар объяснил, как правильно жарить грибы 12:25
Депутат Роднина не верит в возвращение Загитовой в профессиональный спорт 12:24
Стремоусов: референдум о вхождении Херсонской области в РФ состоится... 12:23
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Saudi Aramco достигла рекордной чистой прибыли почти в $88 млрд в первом полугодии

close
100%
Depositphotos

Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в первом полугодии 2022 года достигла рекордных $87,9 млрд. Об этом сообщается на сайте организации.

По итогам первого полугодия 2022 года прибыль компании составила $87,9 млрд. При этом годом ранее этот показатель был на уровне $47,2 млрд. То есть прирост составил 86%, отметили в публикации.

Там также указали, что чистая прибыль лишь только за второй квартал 2022 года составила $48,4 млрд. Этот показатель прибыли является рекордным для отчетности организации. При этом в компании связали увеличение прибыли с высокими ценами на нефть и большими продажами.

По данным компании, средний уровень добычи по итогам второго квартала был на уровне 13,6 млн баррелей в сутки.

10 июля агентство Reuters, ссылаясь на источники сообщило, что компания Saudi Aramco может нарастить суточную добычу нефти еще на 1 млн баррелей, но не сможет долго поддерживать этот уровень.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть