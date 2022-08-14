Saudi Aramco достигла рекордной чистой прибыли почти в $88 млрд в первом полугодии

Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в первом полугодии 2022 года достигла рекордных $87,9 млрд. Об этом сообщается на сайте организации.

По итогам первого полугодия 2022 года прибыль компании составила $87,9 млрд. При этом годом ранее этот показатель был на уровне $47,2 млрд. То есть прирост составил 86%, отметили в публикации.

Там также указали, что чистая прибыль лишь только за второй квартал 2022 года составила $48,4 млрд. Этот показатель прибыли является рекордным для отчетности организации. При этом в компании связали увеличение прибыли с высокими ценами на нефть и большими продажами.

По данным компании, средний уровень добычи по итогам второго квартала был на уровне 13,6 млн баррелей в сутки.

10 июля агентство Reuters, ссылаясь на источники сообщило, что компания Saudi Aramco может нарастить суточную добычу нефти еще на 1 млн баррелей, но не сможет долго поддерживать этот уровень.