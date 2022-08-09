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Экспорт Белоруссии в Россию достиг исторического максимума в $2 млрд в месяц

БелТА: экспорт белорусских товаров в Россию достиг исторического максимума $2 млрд в месяц

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Depositphotos

Белоруссия нарастила ежемесячный экспорт товаров в Россию до исторического максимума в $2 млрд. Об этом заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко, пишет издание БЕЛТА.

«Ежемесячно растет экспорт товаров, и в июне он практически достиг уровня прошлого года, а в Россию — достиг исторического максимума в $2 млрд за месяц», — отметил он.

По словам Головченко, национальная экономика сжалась, но демонстрирует исторически высокие качественные показатели сбалансированности, что показывает высокую адаптивность экономики к внешним шокам и адекватность и действенность принимаемых властями мер.

Он отметил, что валовый внешний долг Белоруссии находится на минимальных значениях за последние семь лет. Доля убыточных предприятий снизилась в 1,5 раза, рентабельность продаж сложилась на уровне 8,1% и находится на максимуме за 10 лет.

В начале августа первый заместитель министра экономики Белоруссии Юрий Чеботарь сообщил, что Белоруссия и Россия определили перечень совместных проектов в сфере импортозамещения с объемом финансирования в $1,3 млр.

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