Молдавия ищет альтернативу поставкам газа из России

Правительство Молдавии продолжит покупать газ у российского «Газпрома», но не перестанет искать альтернативные источники, заявил спикер парламента Игорь Гросу.

По его словам, республика не отказалась от переговоров с Москвой и в то же время надеется заключить новые соглашения.

С начала августа закупочная стоимость голубого топлива для Молдавии выросла с 980 до 1458 долларов за тысячу кубометров. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) утвердило новый тариф на газ, из-за которого тариф для бытовых потребителей вырос на 23,6%, до 1100 долларов за тысячу «кубов», пишет ФАН.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее объявил, что древесина ивы может стать альтернативой импорта из России.