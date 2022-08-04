В ФРГ начал строиться трубопровод от терминала СПГ в Вильгельмсхафене до газохранилища

Министерство экономики и защиты климата Германии сообщило, что в ФРГ стартовало строительство трубопровода, который свяжет терминал СПГ в Вильгельмсхафене с газохранилищем в Этцеле, передает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Строительство терминала сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене продолжается! Сегодня также был начат газопровод к газохранилищу в Этцеле», — сообщило министерство в социальных сетях.

Там же сообщалось, что работа идет по плану, и терминал СПГ должен быть введен в эксплуатацию в конце года.

Этот газопровод будет транспортировать сжиженный природный газ на расстояние 26 километров от причала в порту до узла газохранилища в Этцеле. Местные СМИ рассказали, что планирование и строительство такого газопровода в среднем займет от шести до восьми лет. Запуск в конце года стал возможным благодаря закону, который санкционировал строительство трубопроводов до завершения соответствующего процесса утверждения планирования.

Ранее сообщалось, что газохранилища Германии заполнены на 69% и продолжают заполняться.