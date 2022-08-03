Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Индии 4 человека погибли во время очистки септика 21:01
Иран перебрасывает военную технику к границе с Азербайджаном 20:55
Узбекский полузащитник Урунов не хочет уходить из «Спартака» из-за высокой зарплаты 20:51
Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР погибшему полковнику Ольге Качуре 20:50
Microsoft адаптировала Windows 11 под игры для Android 20:49
В Ленобласти осуждены двое мужчин, которые убили знакомого сковородкой и ножом 20:34
Полковник ВС США Дэвис: миллион солдат ВСУ потерпят крах при наступлении на юг... 20:33
МЧС: площадь обрушения на подмосковном складе Ozon составила 22 тыс. кв. м 20:31
Бывший чемпион UFC Макгрегор получил роль в голливудском фильме 20:30
WP: Пелоси визитом на Тайвань поставила Байдена в неловкое положение 20:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Росстат сообщил, что зафиксировал недельную дефляцию в России на уровне 0,14%

close
100%
Depositphotos

Дефляция в России за период с 23 июля по 1 августа 2022 года составила 0,14%. Данные об этом пресс-служба Россата опубликовала на своем сайте.

По информации статистического ведомства, с начала третьего летнего месяца потребительские цены в стране снизились на 0,02%. С начала 2022 года показатель вырос на 11,16%.

Во второй половине июля сообщалось, что Росстат на неделе с 9 по 15 июля зафиксировал дефляцию 0,17%. В ведомстве тогда отметили, что дефляционный тренд наблюдается уже девять недель.

До этого зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что говорить о дефляции в стране неуместно. По его словам, чтобы в экономике сформировалась дефляционная тенденция должны быть две предпосылки. Во-первых, должны сформироваться очень низкие инфляционные ожидания. Во-вторых, необходимо, чтобы темпы роста денежной массы в экономике приближались к нулевой отметке.

В первой половине июля Минэкономразвития сообщило, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,62%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть