Росстат сообщил, что зафиксировал недельную дефляцию в России на уровне 0,14%

Дефляция в России за период с 23 июля по 1 августа 2022 года составила 0,14%. Данные об этом пресс-служба Россата опубликовала на своем сайте.

По информации статистического ведомства, с начала третьего летнего месяца потребительские цены в стране снизились на 0,02%. С начала 2022 года показатель вырос на 11,16%.

Во второй половине июля сообщалось, что Росстат на неделе с 9 по 15 июля зафиксировал дефляцию 0,17%. В ведомстве тогда отметили, что дефляционный тренд наблюдается уже девять недель.

До этого зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что говорить о дефляции в стране неуместно. По его словам, чтобы в экономике сформировалась дефляционная тенденция должны быть две предпосылки. Во-первых, должны сформироваться очень низкие инфляционные ожидания. Во-вторых, необходимо, чтобы темпы роста денежной массы в экономике приближались к нулевой отметке.

В первой половине июля Минэкономразвития сообщило, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,62%.