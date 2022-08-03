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Кабмин одобрил идею обязать налоговую службу сообщать банкам о смерти их клиентов

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Правительство России поддержало проект закона, согласно которому налоговые органы будут обязаны сообщать банкам о снятии с учета физических лиц в связи с их смертью.

В настоящее время эта информация относится к налоговой тайне, как и вообще вся информация о налогоплательщиках.

Инициативу внесли на рассмотрение нижней палаты парламента в мае. Авторами выступили председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

В правительстве полагают, что принятие документа снизит риски использования денег умерших клиентов кредитных организаций. Банки смогут получать обновления гораздо быстрее. Сейчас кредитные организации узнают о смерти клиента при выборочном направлении информации в налоговый орган, либо при обращении наследников, нотариусов, или из-за задолженностей по кредитам. До получения новых сведений счета остаются активными.

В начале июля в Банке России рассказали, что злоумышленники придумали новую схему телефонного мошенничества, с помощью которого они получают доступ к дистанционному управлению банковскими счетами своих жертв.

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